Ber folk halde seg heime

Else May Norderhus, statsforvaltar i Møre og Romsdal, ber folk om å førebu seg på vêret som kan treffe fylket onsdag. Ho kjem med ei klar oppfordring.

– Folk bør halde seg heime. Ver førebudd på at straumen kan gå eller slike ting. Ikkje utfordr situasjonen, men ha heller to rolege dagar heime. Det er absolutt det beste rådet eg kan gi.

Dei har i dag hatt møte med alle kommunane i Møre og Romsdal og fylkesberedskapsrådet for å gi informasjon ikkje minst i forhold til vêrmeldinga, men også korleis NVE jobbar no.

– Vi har allereie høg beredskap på grunn av koronapandemien, og det same gjeld kommunane. Vi har beredskapsplanar og folk som no fokuserer på dette og gjer seg klar for vêret som kjem, seier Norderhus.

Ho vektlegg at det er krevjande å førebu seg for kva vêr som kan kome, men at alle kommunane har planar for kva dei skal gjere. Dei jobbar mellom anna å brøyte for å ta unna snø før nedbøren kjem.

– Det vi ser no er at det vil kome veldig mykje regn over lang tid. I tillegg har vi mykje tele i bakken og snø rundt omkring, noko som gjer det utfordrande med tanke på flaum og skred. Så det å førebu seg på slike ting er kanskje det viktigaste no.