Ber folk droppe nødraketter

Politiet og brannvesenet i Møre og Romsdal ber folk om å droppe nødbluss og nødraketter nyttårsaften. Politiet minner om at det er ulovlig å bruke dette uten at man er i nød, og at nødbluss og nødraketter kan føre til brann om de lander i terrenget. De ber også folk om å droppe lanterner og ber om at alle viser forsiktighet ved bruk av fyrverkeri. Her er gode råd for sikker håndtering av fyrverkeri.