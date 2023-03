Ber fastlegene være ekstra påpasselige

Kommuneoverlegen i Ørsta ber fastlegene være ekstra påpasselige etter at en feil i Helseplattformen har ført til at 16.000 brev fra St. Olavs ikke har kommet frem dit de skal. Omtrent halvparten av de elektroniske brevene skal være innkallinger til timer ved sykehuset i Trondheim. Kommuneoverlege i Ørsta, Marte Vaage Øie, vil følge opp saken i neste uke. – Vi syns det er bekymringsfullt, og vi må bare virkelig håpe at ikke for mange pasienter har blitt berørt av dette på en slik måte at det har gått utover liv og helse, sier hun.

Pasient- og brukerombudet i fylket har så langt ikke blitt kontaktet av pasienter som er berørt av feilen.