Ber eige parti vere tydelegare

Høgre har vore for utydeleg i debatten om lakseskatt og må avvise ein ny grunnrenteskatt. Det er kravet frå ei rekke av partiets fylkeslag. – Folk er redde for å miste jobbane sine, seier ordførarkandidat Monica Molvær i Ålesund. Finanspolitisk talsmann Helge Orten forstår uroa, som han meiner regjeringa må ta ansvar for.