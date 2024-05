Ber dei som kan vite noko seie frå

Torsdag er det 33 år sidan den då tre år gamle Bjørnar Torvik forsvann sporlaust frå Øksendal i Sunndal medan han var ute og sykla. For familien er det tungt å ikkje vite kva som skjedde med den yngste sonen.

Faren Anders Torvik er fortvila over at dei ikkje veit meir i dag enn for 33 år sidan. Han ber dei som kan vite noko om forsvinninga til sonen for 33 år sidan om å melde frå.