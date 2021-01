Ber bedriftar om å ta ansvar

Kristiansund kommune ber bedriftane om hjelp til å unngå importsmitte når utanlandske arbeidarar kjem tilbake til byen i januar. I ei pressemelding viser dei blant anna til regjeringa sine nye tiltak. Dei meiner også det er ekstremt viktig at arbeidarar bur på ein forsvarleg måte under karantene. – No er det viktig at alle er med og hjelper til. Utbrota frå Atlanten videregåande og Norskehavet har vist oss kor fort situasjonen kan snu. Vaksina er rundt hjørnet, og vi forventar at bedriftane i byen er sitt ansvar bevisst, seier ordførar Kjell Neergaard ifølgje pressemeldinga.