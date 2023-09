Ber arbeidet med fylkesvegane starte no

– Fylkespolitikarane må ta større ansvar for vegane dei eig, krev Yrkestrafikkforbundet i Møre og Romsdal.

Regiontillitsvalt Kjell Arne Myrvoll hevdar det skjer ulykker og nesten-ulykker kvar einaste dag på smale og dårleg vedlikehaldne fylkesvegar.

NAF meiner at det berre i vårt fylke trengs over sju milliardar kroner til vedlikehald av fylkesvegane. Myrvoll seier kostnaden blir berre større om arbeidet ikkje startar no.