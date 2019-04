Ber adm. dir. om å fråtre

Styret i Helse Møre og Romsdal har i styremøte måndag 29. april vedtatt at dei vil løyse Espen Remme frå stillinga som administrerande direktør. Styreleiaren trekk fram at det dei siste åra har vore eit aukande underskot i helseføretaket, og at definerte effektiviseringstiltak ikkje har gitt nødvendig økonomisk effekt.