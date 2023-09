Bensinstasjon skal ha blitt forsøkt ranet

En bensinstasjon i Ålesund skal ha blitt forsøkt ranet mandag kveld, skriver Sunnmørsposten.

– Hvorvidt det var et ran eller et forsøk på ran er foreløpig uavklart, sier operasjonsleder i politiet Finn Harald Saltskår til avisa.

Avisa skriver at en person som har observert hendelsen skal ha ringt politiet, og at den som er mistenkt for ranet skal ha bært en kniv.

Saltskår sier til NRK at politiet var bevæpna under oppdraget. Den mistenkte er pågrepet, og verken han eller andre er skadd.

Pågripelsen skal ha vært udramatisk. Politiet vil nå etterforske saken videre og avhøre vitner.