Bella (87) er revystjerne i hjembygda

Bergljot «Bella» Sandvik er ikke som andre 87-åringen. Den kvikke pensjonisten er nemlig en av stjernene i den lokale revyen i Hovdebygda i Ørsta.

«Bella», som hun populært blir kalt, har drevet med revy siden hun var 15 år gammel, og selv om hun nærmer seg 90 år og har blitt dårligere til beins, er det ingenting som skal stoppe henne fra å dyrke skuespillergleden sin.

«Et gram her og et gram der, nokke for den som diger er. Nå skal e bli slank og fin, og klede me kun i bast og lin», synger hun blidt fra scenen i Hovden.

– Dette er livet mitt, og hodet er fremdeles i behold. Det er i grunn et veldig godt liv, som jeg har hatt glede av i alle tider, forteller hun.

Skryter av «Bella»

REVYSJEF: Mads Ryste skryter av revystjernen Bergljot «Bella» Sandvik. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Den livlige revyskuespilleren er en markant skikkelse i lokalmiljøet, og revysjefen og hennes medskuespillere er full av lovord om 87-åringen.

– Selv om hun er litt dårlig til beins nå, stiller hun sporty opp og det er ingenting å si på hukommelsen. Bella kan spille alt fra den sinteste til den blideste kjerringa, og hun elsker å spille feit, forteller revysjef, Mads Ryste.

De to møttes for første gang på scenen tidlig på 60-tallet.

– Jeg startet denne revyen i 1982 og hun har vært med hele tiden frem til nå, sier han.

– Bella er et fantastisk menneske. Hun er et arbeidsmenneske og kjempevittig. Det er mange som ser opp til Bella, og det hadde ikke vært revy uten henne, forteller Kirsten Ose.