Bekymret over sparetiltak

Fagforbundet er bekymret over prosessen rundt sparetiltakene i Ålesund kommune. I et brev til ordføreren og de øvrige politikerne i Ålesund blir det pekt på at det ikke er lagt frem noen risiko- og sårbarhetsanalyse. I dag ble det kjent at kommunedirektøren foreslår å kutte 45 omsorgsplasser for å få økonomien i balanse. Forslaget innebærer blant annet at to bokollektiv blir lagt ned.