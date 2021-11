Bekymret over situasjonen

Mangel på fagfolk skaper problemer ved fødeavdelingene i hele fylket. Under styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag kom det fram at det er uro rundt rekrutteringa til fødeavdelinga i Volda. Og utsettelsen av åpninga av fødeavdelinga i Kristiansund legger et ekstra press på fødeavdelinga i Molde. Administrerende direktør Øyvind Bakke sa under styremøtet at han er bekymret over situasjonen.