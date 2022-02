Bekymret over økende mobbing i grunnskolen

Det er blitt mindre mobbing i de videregående skolene i Møre og Romsdal, men mer mobbing i grunnskolen. Det viser tall fra Elevundersøkelsen i 2021.

Både mobbeombudet og elev- og lærlingombudet i Møre og Romsdal er bekymret, særlig for elevene fra 7. til 10.klasse.

- Å forebygge mobbing krever kontinuitet i arbeidet over tid og vi har vært bekymret over at elevenes rettigheter ikke har vært ivaretatt de siste to årene med pandemi, sier mobbeombud Kristin Øksenvåg.

På 7. trinn svarer nesten 8% av elevene at de blir mobba. På 10. trinn svarer over 5% det samme.