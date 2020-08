Bekymret over kuttene

Psykologene i Helse Møre og Romsdal er bekymret over kuttene som blir varslet i langtidsbudsjettet som ble vedtatt i går. Reduksjon i rammene blir vanskelig å gjennomføre uten at det går på bekostning av kvaliteten i pasientbehandlinga, skriver Norsk psykologforening i en protokolltilførsel. Foreninga hevder også at budsjettet ikke er i tråd med føringene om at psykiatri og rusomsorg skal være satsingsområde. Vedtaket innebærer effektivisering for en halv milliard kroner de kommende fem årene.