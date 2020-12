Bekymret over forslag

Endringer i domstolsloven skal debatteres i Stortinget tirsdag. Justispolitisk talsperson Jenny Klinge fra Senterpartiet sier det er svært viktig å sikre at Stortinget skal behandle saker om endring av rettskretsene. Høyre og Frp har lagt frem et forslag som bekymrer Klinge. – Det forslaget som har kommet har stor politisk sprengkraft slik jeg ser det. Det går ut på at kongen skal bestemme slike endringer, og kongen i denne sammenhengen er regjeringen. Det betyr at regjeringen skal bestemme og så skal det, slik jeg leser, komme en orienteringssak til Stortinget. Derfor er jeg bekymret for at de svekker muligheten Stortinget har til å si noe om slike saker, sier Klinge.