Bekymret over forholdene i Ferde

Fylkesutvalget er bekymret over forholdene som er avdekket i bompengeselskapet Ferde i Bergen. Nå ber de om at det blir gjennomført kontroller av tilsvarende bompengeselskap der Møre og Romsdal fylkeskommune er medeier. I Ferde er det avdekket sammenblanding av selskapets økonomi og daglig leders private forretninger. Det er også avdekket at selskapet kan ha delt personinformasjon uten tilstrekkelig lovhjemmel. Fylkesutvalget ber Kontrollutvalget om å ta kontakt med andre fylkeskommuner for å få gjennomført kontroller av andre bompengeselskap.