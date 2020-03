Bekymret for utviklingen

Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Creo, som er forbundet for kunst og kultur, er bekymret for utviklingen av de videregående skolene i Møre og Romsdal. De tre organisasjonene har kalt inn til pressemøte mandag neste uke. Fylkestinget vedtok før jul omfattende kutt i linjer og fag i de videregående skolene, men i fjor gikk fylkeskommunen med et solid overskudd, og flere organisasjoner har krevd at kuttene blir reversert.