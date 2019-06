Bekymret for utrykningstid

Brannvesenet i Ålesund frykter at de ikke klarer kravene om utrykningstid når Brosundtunnelen nå ikke blir bygd. Bystyret vedtok torsdag en halvert bypakke til 3,6 milliarder kroner, som altså innebærer at det ikke blir penger til en slik tunnel. – Det er bekymringsfullt at vi ikke klarer å komme frem når det er forventa at vi skal det, sier Arne Sigurd Hansen, avdelingsleder i Ålesund brannvesen. Han legger til at brannlovgivningen sier de kan bruke maks 10 minutter til f.eks. Skarbøvik sykehjem. – Når vi gjennom erfaring ser at vi kan bruke opp til 30 minutter, så er det vanskelig for oss å sitte stille og ikke gjør noe med det, sier han.