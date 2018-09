Bekymret for sikkerheten

Seks av ti virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet, som oppsummerer nær 500 tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester i 2017. – Det er urovekkende når vi vet at ansatte i denne sektoren er mer enn dobbelt så utsatt for vold og trusler som andre arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.