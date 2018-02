Bekymret for salget av Rolls-Royce

Førstkommende torsdag møter samfunnspolitisk avdeling i NITO Mørebenken på Stortinget. Dette for å snakke om salget av Rolls-Royce Marine. NITO frykter for konsekvensen av salget og har derfor bedt om et møte. – Vi ønsker Stortingets støtte til å være parat til å redde denne maritime næringen på et eller annet vis. Det er liten tvil om at både regjering og Stortinget kan gjøre aktive tiltak., skriver NITO i en pressemelding.