Bekymret for norsk ostekonkurranse

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) mener konkurransen i meieribransjen er for dårlig. Eksportstøtten til norsk landbruk forsvinner i 2020 etter vedtak i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Dersom norske meieriprodusenter ikke klarer å selge mer produkter framover, vil dette alene føre til at norsk melkeproduksjon reduseres med 7–8 prosent. – Jeg har utfordret alle aktørene i bransjen på hvordan vi skal klare å få opp bruken av norsk melk, og hvordan vi kan få et større mangfold av produkter og øke produksjonsmulighetene i Norge, sier Dale til NTB.