Bekymret for landbruket

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal ber regjeringa bevilge en ekstraordinær pott med investeringsstøtte til landbruket.

Fylkesutvalget er bekymret over at selvforsyningsgraden går ned og at Møre og Romsdals del av matproduksjonen går ned.

Stor etterspørsel etter investeringsstøtte hos Innovasjon Norge viser at mange bønder vil satse på ei framtid som matprodusenter i jordbruket i

Møre og Romsdal, og fylkesutvalget ber om at Innovasjon Norge får økt sine rammer.