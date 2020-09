Bekymret for kystruten

Når bare to av Hurtigrutens elleve skip skal trafikkere kysten, mister mange kommuner sin viktigste transportmulighet. 34 havner mellom Bergen og Kirkenes vil da kun få anløp hver femte og sjette dag Normalt er det 11 skip som går i trafikk. Det gjør havnesjef Bjørn Tore Sjåstad bekymret. Han frykter for konsekvensen det vil få for kystsamfunnene.