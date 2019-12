Bekymret for kuttplaner

Skoleutvalget ved Ålesund videregående skole mener det er dramatisk både for byen og elevene hvis fylkestinget vedtar fylkesrådmannen sin innstilling til kutt i videregående opplæring. Skoleutvalget viser til at ÅVS rekrutterer elever fra et stort omland og at et kutt vil ramme mange. Fylkesrådmannen har foreslått å kutte tre studietilbud ved skolen