Bekymret for jordmorberedskapen

Ordførerne i Smøla, Aure og Halsa er skeptiske til at kommunene skal ta over arbeidsgiveransvar for

jordmorberedskapen, slik helseforetaket ønsker. Det har i flere år vært vanskelig for Helse Møre og Romsdal å ha et fullverdig tilbud om følgetjeneste med jordmødre på ytre Nordmøre. Gravide som har 1.5 time reiseveg, har krav på dette. Klinikksjef i Helse Møre og Romsdal, Janita Skogeng, sier de vil gå i dialog med kommunene for å sikre langsiktige løsninger.