Bekymret for godstrafikken på Raumabanen

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR) er svært bekymret for situasjonen for godstransporten, særlig på Raumabanen, i etterkant av at jernbanebrua Randklev bru ved Ringebu brøt sammen i ekstremværet nylig.

– En langvarig uavklart situasjon for Randklev bru vil kunne føre til et betydelig skifte av godstrafikken fra jernbane og over til vei, noe som vil være svært uheldig, sier leder i Romsdal IPR, Molde-ordfører Torgeir Dahl.

Romsdal IPR har i dag møtt representanter fra Mørebenken og fylkeskommunen for å løfte fram situasjonen for godstransport på Raumabanen.