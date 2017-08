Bekymret for fylkesvegene

Opplysningsrådet for veitrafikken vil ha et nasjonalt program for oppgradering av fylkesvegene. Fagdirektør Karin Yrvin la fram en oversikt i formiddag under en vegkonferanse i Loen der politikere fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane deltar. Yrving sier det er store forskjeller mellom fylkene og mener det er behov for et felles krav til standard.