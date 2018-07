Bekymret for flytting av stasjon

Kommuneledelsen i Volda er bekymra over planene til Helse Møre og Romsdal om å bygge en ny ambulansestasjon i Ørsta. I dag er stasjonen ved sykehuset i Volda, og blir brukt av seks kommuner. Dagens lokaler for ambulansestasjon tilfredsstiller ikke krava til arbeidsmiljø, og det må bygges en ny. Kommunestyrene i Volda og Ørsta har begge sagt at stasjonen bør bli i Volda.