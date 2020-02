Bekymret for flytilbudet

Kuttene i flyselskapet Widerøe sitt rutetilbud blir sak i fylkesutvalget på mandag. Widerøe skal kutte 4000 avganger morgenruta mellom Oslo og Ørsta/Volda blir rammet. I forslaget til uttalelse blir det uttrykt bekymring for konsekvensene for næringslivet, og regjeringen blir bedt om å utarbeide en ny modell for avgiftene innenfor luftfarten. Fylkesutvalget skal også ta stilling til om fylkene skal overta kontraktsansvaret for regionale flyruter. I Møre og Romsdal gjelder det ruta mellom Ørsta/Volda og Bergen. Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik ber fylkesutvalget si nei fordi han mener den økonomiske risikoen er for stor.