Bekymret for fisken

Fiskerne er bekymret for konsekvensene som havvindprosjektet Havsul 1 utenfor Mørekysten kan få for silden. De mener man har altfor lite kunnskap om hvordan et slikt havvindanlegg vil påvirke sildens vandringer. I går var det informasjonsmøte på Haramsøya. Stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet deler fiskernes bekymring. – Det er skrekkelig hvor lite det lyttes til fiskeriinteresse og forskere. Det kan vi ikke leve med i et land og en verden som er så avhengige av fisken. Skal man ha vindmølleprosjekt til havs må man sørge for at det ikke går på bekostning av fisken i fremtiden.