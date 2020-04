Bekymret for de som sliter med rus

Ordfører i Hustadvika kommune, Tove Henøen, er svært bekymret for personer som sliter med rus og som nå ikke får den oppfølgingen de til vanlig får hos Mestringstjenesten. Hun frykter at situasjonen deres kan forverre seg og mener dette er en gruppe som ikke må glemmes under koronakrisen. – Det ønsker jeg at vi kartlegger, og at vi snarest har et tilbud på plass for de mest utsatte gruppene, sier Henøen.