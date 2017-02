Bekymret for at antall skadde ikke går ned

Vi ligger på et historisk lavt nivå i antall dødsulykker. Det er svært positivt og bekrefter at langsiktig, forskningsbasert trafikksikkerhetsarbeid hjelper. De senere årene er ikke utviklingen like positiv for de skadde.

– Det bekymrer oss fordi vi vet at trafikkskader har store konsekvenser for den enkelte, for pårørende og for samfunnet for øvrig, sier Johansen.

I 2015 ble det registrert 5.687 skadde i trafikken, mens de foreløpige tallene fra SSB viser 6.170 skadde i 2016. Tallene vil sannsynligvis øke når alle registreringer er gjort. I 2014 ble det registrert 6.291 skadde i trafikken.

– Trafikkskader har store konsekvenser, sier direktør Jan Johansen. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

- Dette betyr at vi får en økning også i skadetallene for 2016. I tillegg til de skadene politiet registrerer, vet vi at det er mange ulykker og skadde som ikke blir registrert. I fagmiljøene oppleves det som et problem at vi har for dårlig oversikt over antall skadde, spesielt blant syklistene, sier Johansen.

Stortingsmelding 40 om det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet er nå til behandling i Stortinget. Her legges det føringer for et utviklingsarbeid der underrapportering, særlig ved ulykker med lettere personskader, skal utredes og nye retningslinjer vurderes.

– Trygg Trafikk mener at denne prosessen snarest må igangsettes for å sikre enda bedre kunnskap i arbeidet med å redusere trafikkulykker i tråd med nasjonale målsetninger, understreker Johansen.

Myke trafikanter spesielt utsatt

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk vil ha fokus på myke trafikanter. Foto: Jørgen Schyberg / Trygg trafikk

Det er fortsatt slik at de fleste som omkommer og skades i trafikken sitter i bil. Men det er likevel viktig å ha et særlig fokus på gruppen myke trafikanter, mener han.

– De er svært utsatt, særlig i byområdene. Når vi vet at myndighetene har et mål om at enda flere skal gå og sykle i årene som kommer, sier det seg selv at arbeidet overfor de myke trafikantene må styrkes ytterligere.

Trangt om plassen

Sikkerhet for myke trafikanter handler om å tilrettelegge veier og gater slik at de myke trafikantene blir prioritert og får en naturlig plass i trafikken. I tillegg trenger både fotgjengere og syklister kompetanse for å ferdes trygt. Bruk av sikkerhetsutstyr er også nødvendig for å øke sikkerheten.

– Det haster med å iverksette nødvendige tiltak. Vi oppfordrer myndighetene til i større grad å utvikle bærekraftige løsninger for å kunne ta imot veksten i sykling og gange i årene som kommer sier Johansen.