Bekymra sjukepleiarar

På grunn av høg arbeidsbelasting har sjukepleiarar ved Kirurgisk avdeling på Molde sjukehus sendt ei bekymringsmelding til leiinga. Det skriv Romsdals Budstikke.

I varselet konkluderer sjukepleiarforbundet slik: «Sjukepleiarar har over tid hatt altfor høg belastning og det er fleire vakter der omsorg, kvalitet og respekt for pasientane ikkje vert tatt hand om.»

Klinikksjef for Molde og Kristiansund sjukehus, Georg Johnsen, seier til avisa at det er stor belastning på tilsette. Han forsikrar om at leiinga tek bekymringsmeldinga på alvor.