Bekymra over Nerlandsøybrua

Fylkespolitiker Bjarne Kvalsvik fra Herøy er svært bekymra over tempoet i Nerlandsøybru-prosjektet. Han sitter selv i samferdselsutvalget og har registrert at det stadig kommer nye utredninger og alternativer. Nå er kommunestyret i Herøy enige om reguleringsplan for ny bru. Kvalsvik sier det haster å få på plass endelig vedtak. – Vi er nødt å ta dette prosjektet og vi var lovet at endelig avgjørelse på hvordan broen skulle se ut skulle opp i juni, men det har foreløpig ikke kommet noen sak til samferdselsutvalget, sier han.