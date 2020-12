Bekymra for sikkerheten

Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen å gjøre en vurdering med sikte på å forbedre regelverket for sikkerheten til baksetepassasjerer etter en møteulykke i Austefjorden i Volda i fjor. To personer som satt i baksetet av bilen omkom i ulykken. I en rapport skriver de at undersøkelsen av ulykken har vist at sikkerhetssystemene til sitteplassene var forskjellige. Midtsetet bak i bilen hadde et bilbelte som var konstruert annerledes enn alle andre bilbelter i samme bil. Havarikommisjonen har vurdert testkrav til bakseterygger opp mot denne ulykken, og mener at testkravene ikke godt nok ivaretar sikkerheten til passasjerer i midten i baksetet og at det ikke er etablerte kollisjonstester for midtpassasjeren i baksetet.