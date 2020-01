Bekymra for mogleg nedlegging

Både sjukepleiarar og legar er svært bekymra for at seksjonen for alderspsykiatri i Ålesund kan bli nedlagt. Avdelinga må spare 8 millionar kroner for å kome i økonomisk balanse. Eit av forslaga får ut på fjerne dei åtte sengeplassane som er øyremerkt eldre med alvorlege psykiske problem. – Eg forstår dei tilsette reagerer, seier klinikksjef, Karl Arne Remvik. Når denne saka bli avgjort kan han ikkje seie noko om.