Bekymra for helsetilbodet – ber om dialogmøte

Ordføraren i Ålesund og hovudutvalet for helse og omsorg i Ålesund kommune har sendt ei uttale til Helse Møre og Romsdal. Der er dei mellom anna bekymra for lange ventetider innan psykisk helsevern. Dei fryktar også at avtalen med Medi-3, som helseføretaket har sagt opp, vil føre til dårlegare kapasitet.

I tillegg er dei bekymra for tilbodet innanfor somatikk, spesialisthelsetenester og rehabilitering.

Dei ber no om eit dialogmøte med Helse Møre og Romsdal innan utgangen av juni, der dei ber helseføretaket om å legge fram sine planar for å følge opp kapasitet og behandling, står det i brevet.