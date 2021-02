Bekymra for beredskapen

Ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad, synest det er oppsiktsvekkande at éin enkelt feil kan kutte telefonsambandet til store delar av Vestlandet. I går blei om lag 70.000 menneske utan mobil og nett i mange timar etter at ei anleggsmaskin reiv ned Telenor sin fiberkabel på Voss. Mellom anna Hellesylt blei råka av feilen. – Det er dramatisk å vere utan telefon. Eg er uroa for beredskapen om det er slik at ein baserer nesten alt av telefoni på Vestlandet på ei linje, seier Tryggestad.