Bekreftet uttalelser i møte med ansatte

Kommunedirektør Steven Hasseldal i Ålesund bekrefter at han ga uttrykk for sitt syn på løsrivelse av Haram fra Ålesund i et møte med virksomhetsledere i kommunen. Det er avisa Nordre som skriver at Hasseldal uttalte at han håpet at det ikke blir en skilsmisse (krever abonnement). Hasseldal fikk spørsmål under kommunestyremøtet i ettermiddag om han på denne måten påvirket ansatte som skulle intevjues av konsulentselskapet BDO. Hasseldal svarte at dette møtet skjedde etter at intevjuene fant sted.