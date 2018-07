Bekrefter samtaler

Klubbdirektør Øystein Neerland bekrefter at Molde FK jobber for å hente Magnus Wolff Eikrem tilbake til Molde. I går ble det klart Eikrem er frigitt fra Seattle Sounders, etter kun en halv sesong i klubben. Eikrem sin agent, Jim Solbakken, har også vært på Aker Stadion denne uken. – Vi sjekker nå muligheten for å hente Magnus hjem, men status per nå er uavklart, sier Neerland til Romsdals Budstikke.