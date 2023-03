Bekrefter aksjon mot Karlsøybruket

Christin Pedersen i selskapet Fjordlaks bekrefter at det tirsdag var en aksjon mot Karlsøybruket i Troms.

– Regnskapet til denne bedriften blir administrert og ført i Ålesund. Derfor ble det i den forbindelse også gjort beslag i dokumenter som befant seg i Ålesund, skriver Pedersen i en uttalelse.

Karlsøybruket AS er et datterselskap av Fjordlaks AS. Fjordlaks har hovedkontor i Ålesund. Pedersen vektlegger videre at driften av Fjordlaks i Ålesund er ikke en del av aksjonen.

– Som eiere av Karlsøybruket er vi selvsagt urolige etter en slik aksjon. Vi regner med at politiet etter hvert vil informere oss mer om hva dette gjelder, og hva man eventuelt mener er gjort galt. Vi vil selvfølgelig bidra med nødvendig informasjon, skriver Pedersen.

Ifølge henne går driften både på Karlsøybruket, Tufjordbruket og Fjordlaks som normalt.