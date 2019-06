Bekreftar endring i sikting

Politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt bekreftar ovanfor NRK at ein fotballtrenar i 30-åra ikkje lenger er sikta for seksuell omgang med eit barn mellom 14 og 16 år. Ulstein opplyser at siktinga mot mannen har blitt endra og at han no er sikta for seksuell krenkande åtferd mot barn under 16 år og for å ha delt framstilling av seksuelle overgrep mot barn. Siktinga blir endra på grunn av ting opplysningar som har kome fram i avhøyr, fortel Ulstein. Mannen var i utgangspunktet varetekstfengsla i fire veker med brev- og besøkskontroll. – Det er ikkje lenger fare for at bevis kan gå tapt og mannen blei difor lauslaten, seier Ulstein.