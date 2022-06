Beklaget Klinge-utspill

Senterparti-politiker Marit Krogsæter beklaget partifellen Jenny Klinges uttalelser om transpersoner og bruken av begrepet hen under et innlegg i debatten i fylkestinget i dag.

Krogsæter gjorde dette på vegne av fylkestingsgruppa til Senterpartiet.

I en kronikk i VG understreker Klinge at mennesket har to kjønn. Hun skriver også at det er feil at nye lærebøker i grunnskolen fra 2021 blir brukt til å formidle at kjønn er noe som er i flyt.

Krogsæter sa at i Senterpartiet er det åpent for alle uavhengig av hvordan folk definerer seg selv, og at alle er velkommen i bærekraftfylket Møre og Romsdal.