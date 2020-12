Beklaga tallkrangel

Under dagens styremøte beklaga administrerande direktør Øyvind Bakke at det oppsto konflikt rundt tal for samanlikning av kostnadene på SNR og Østfoldsjukehuset.

Det var leiar av prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan, som i forståing med Skanska hadde bestilt denne siste samanlikninga, etter at det var stilt spørsmål rundt ei tidlegare samanlikning av mange sjukehusprosjekt, opplyste Bakke.

Analysen var ikkje kvalitetssikra av Sykehusbygg.

– Dette blei beklagelegvis framstilt som om dette var ei bestilling kun frå Skanska. Skanska og Helse Møre og Romsdal er no samde om å sjå framover og å utarbeide felles talgrunnlag, sa Bakke.

Seinare i møtet blei det kjent at Vatnan går av som leiar for prosjektstyret.