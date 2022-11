Beit og sparka politibetjent

Ei kvinne i 30-åra er tiltalt for å ha hindra politiet sitt arbeid. Det var i januar i år at kvinna skal ha bite ein politibetjent i handa då ho blei framstilt for lege. Ifølge tiltalen sparka ho også politibetjenten i magen og på låret. Kvinna skal i tillegg ha prøvd å sparke og bite ein annan politibetjent.