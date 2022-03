Beit av øreflipp – dømt til fengsel

En mann i slutten av 20-åra er dømt til fengsel i seks måneder for grov kroppsskade. Hendelsen skjedde på Nordmøre i november i fjor, mellom to kamerater. Mannen var sint og skal ha bitt av den ene øreflippen, slik at han ble innlagt på sykehus.