Behov for meir kompetanse

Tilsyn frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjennom fjoråret avdekt at mange av kommunane manglar helse- og omsorgsarbeidarar utan godkjend utdanning. På ei samling i Molde denne veka blei det difor fokusert på kompetanseløft innan helse og omsorg og kommunane blir no utfordra til å søke tilskot for å styrke kompetansen og rekruttere fleire. Janne Bjørsnøs hos Fylkesmannen (t.v.) og Gro Berild i Rauma kommune trur det er eit viktig tiltak.