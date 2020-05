Behov for kompensasjon

Fylkesutvalget samlet seg i dag om en uttalelse til revidert nasjonalbudsjett som peker på behovet for at kommuner og fylkeskommuner får kompensert for inntektstapene og merutgiftene, på grunn av koronasituasjonen. Alle unntatt Fremskrittspartiet sluttet opp om en fellesuttalelse om at både det offentlige og privat næringsliv må støttes med tiltak. Fylkesordfører Tove-Lise Torve fra Arbeiderpartiet sier industrifylket Møre og Romsdal er hardt ramma og at vi nå må ha målrettet tiltakspakker som gjør at næringslivet kommer gjennom krisen.