Behov for flere menn

Det er kun 12 menn i hele landet som praktiserer som helsesykepleiere. Kontakten med barn og unge, og å drive forebyggende helsearbeid, var det som gjorde at Daniel Eide Moltumyr valgte utdanninga. Helsesykepleiere er mye mer inne i skolen enn før og NTNU, som tilbyr utdanningen, mener de at det er viktig at elevene også har mannlige helsesykepleiere å prate med.