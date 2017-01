Beholder akuttkirurgien i Volda

Helse Midt-Norge har bestemt at akuttkirurgien ved Volda sykehus opprettholdes. Helse Møre og Romsdal ønsker likevel at kirurgisk akuttberedskap ved Volda og Ålesund ses i fellesskap, noe som innebærer at fagpersonell må jobbe på begge sykehusene.